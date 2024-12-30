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Культура

Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе новогодних костюмов «Рождественский карнавал»

В Пскове дали старт конкурсу новогодних костюмов «Рождественский карнавал». Об этом ПАИ сообщили в городском Молодёжном центре.

Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе ​новогодних костюмов «Рождественский карнавал». Фото: Молодёжный центр Пскова

Конкурс пройдёт в рамках рождественского фестиваля. Участникам предлагают создать оригинальные костюмы, которые соответствуют российским новогодним и рождественским традициям.

Есть три номинации:

  • лучший новогодний и рождественский костюм для молодых людей от 14 до 35 лет;
  • лучшее творческое решение в категории «Молодая семья»;
  • Гран-при за наиболее впечатляющий и оригинальный костюм.

«Костюм можно изготовить самостоятельно, применяя различные техники и материалы, или приобрести в магазине. Главное условие – соблюдение российских традиций празднования Нового года и Рождества. Участие персонажей из зарубежных фильмов и мультфильмов, а также образов, ассоциирующихся с тёмными силами, не допускается», – сообщили организаторы.

Для участия нужно до 9 января заполнить специальную форму. Смотр костюмов и церемония награждения пройдут 11 января в 16:00 в Доме офицеров.

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