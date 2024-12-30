В январе можно будет отправить открытку из псковского театра в любую точку России

16:32, 30 декабря 2024, ПАИ

Новогоднюю открытку можно будет отправить из Псковского академического театра имени А. С. Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

2, 3, 5 и 6 января в фойе Большой сцены можно будет заполнить новогоднюю открытку, которую бесплатно доставят адресатам в любую точку России.

«Тёплые пожелания, которые вы напишете своей рукой, придя в театр с праздничным настроением, обязательно согреют ваших близких, которые сегодня далеко от вас», – отметили в учреждении.