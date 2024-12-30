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Культура

На органный концерт приглашают псковичей 2 января

Рождественский концерт органной музыки из цикла «Дорога в Рождество» пройдёт в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове в четверг, 2 января, в 17:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото предоставлено организаторами концерта

Перед гостями выступит выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, аспирант Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова Эльдар Абдураманов.

Для гостей подготовили музыкальные произведения XVII–XIX веков авторства Георга Муффата, Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка, Антонио Лучо Вивальди и Петра Чайковского.

Попасть на мероприятие можно по пригласительному. Его можно получить перед началом концерта за пожертвование. Храм откроется за 45 минут до начала мероприятия. Рекомендуемый возраст для посещения – старше 10 лет. Мероприятие будет идти 70 минут.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский посад, дом 64.

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