О сроках хранения новогодних блюд напомнили псковичам

17:13, 30 декабря 2024, ПАИ

Сколько хранятся продукты, напомнили псковичам в управлении Роспотребнадзора по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Мясо рекомендовано хранить при температуре не выше шести градусов, тогда оно сохранится до 48 часов. Если же его держать при комнатной температуре, употреблять его нельзя уже после четырёх часов нахождения вне холодильника.

Рыба в охлаждённом виде может храниться до 24 часов при температуре не выше шести градусов. При комнатной температуре её следует употребить в течение четырёх часов.

Пирожные сохраняют своё качество до 36 часов при температуре не выше шести градусов, а при комнатной температуре – всего три часа.

Торты могут храниться до 72 часов в холодильнике, но при комнатной температуре их срок годности ограничен тремя часами.

Салаты на основе заправок рекомендуется хранить не более 12 часов в холодильнике и до четырёх часов при комнатной температуре.

«Важно отметить, что дольше всего хранятся отдельные ингредиенты крупным куском и блюда без заправки. Измельчение и смешивание продуктов, а также добавление соусов значительно сокращают срок их хранения как в горячем, так и в холодном виде», – отметили в ведомстве.

В управлении порекомендовали готовить салаты и изделия из рубленого мяса в небольших количествах, чтобы избежать хранения остатков более суток.