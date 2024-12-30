Почти 200 псковичей за сутки принесли вещи на переработку на псковскую экобазу
Почти 200 псковичей за сутки принесли вещи на переработку на псковскую экобазу. Об этом сообщается в группе «Экобаза Псков | Раздельный сбор вторсырья» в соцсети «ВКонтакте».
«У нас сегодня прямо аншлаг случился! Давно столько посетителей не было. 178 человек решили избавиться перед Новым годом от пластика, жести, стекла и других видов вторсырья. И мы этому очень рады!» – отметили в сообществе.
Сотрудники экобазы заметили, что перенос рабочего дня не помешал некоторым приехать дважды.
«Многие приезжали по привычке в субботу. И, не попав к нам, приехали снова в воскресение. Друзья, в следующий раз обязательно будем напоминать о переносе приемного дня, когда такое произойдет», – уточнили в группе.
Следующий приёмный день состоится 4 января с 10:00 до 16:00.
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