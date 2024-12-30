Четыре тысячи тонн цитрусовых прошли контроль на госгранице в Псковской области за 2024 год

19:12, 30 декабря 2024, ПАИ

Четыре тысячи тонн цитрусовых фруктов прошли карантинный фитосанитарный контроль в Псковской области за 2024 год. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

С начала года через пункты пропуска на государственной границе Псковской области под контролем сотрудников Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора было ввезено четыре тысячи тонн свежих мандаринов и их гибридов (клементинов), а также лаймов, грейпфрутов, апельсинов, лимонов и помело.

В 2024 году география импортных поставок осталась такой же, как и в прошлом году. Партии свежих цитрусовых поступали из Бразилии, ЮАР, Перу, Марокко, Турции, Зимбабве, Колумбии, Мексики, Китая и Гондураса, а ввозились в страну через Нидерланды, Литву, Турцию, Бельгию и Латвию.

Отметим, что в преддверии новогодних праздников в декабре в страну через Псковскую область было доставлено 80 тонн цитрусовых.

Все партии растительной продукции, предназначенные для праздников и соответствующие единым карантинным требованиям ЕАЭС, были разрешены для ввоза на территорию страны.