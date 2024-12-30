Водитель мотоблока пострадал в результате ДТП на трассе в Бежаницком округе

19:43, 30 декабря 2024, ПАИ

Наезд легкового автомобиля на мотоблок произошёл на автодороге Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком муниципальном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал водитель мотоблока. Он госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.