Водитель мотоблока пострадал в результате ДТП на трассе в Бежаницком округе
Наезд легкового автомобиля на мотоблок произошёл на автодороге Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком муниципальном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал водитель мотоблока. Он госпитализирован в медучреждение.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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