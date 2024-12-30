Сразу три мечты исполнила Наталья Фёдорова в рамках акции «Ёлка желаний»

19:59, 30 декабря 2024, ПАИ

Сразу три мечты исполнила глава Псковского района Наталья Фёдорова в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом Наталья Фёдорова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Накануне Нового года ребята, чьи желания выпали мне в этом году в ходе акции «Ёлка желаний», получили подарки. Мария живет в Пскове, поэтому с удовольствием отправилась вручить подарок и пожелать всего самого наилучшего в предстоящем году лично», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Александр живёт в Великих Луках, поэтому миссию вручения подарка Наталья Фёдорова попросила исполнить главу администрации Великих Лук Андрея Беляева. «Спасибо большее за помощь в приятных хлопотах», – написала Наталья Фёдорова.

Кроме того, при содействии главы Стругокрасненского муниципального округа Александра Волкова подарок доставлен и Анастасии, которая живет с Стругах Красных.

«Дорогие ребята! Спасибо вам за возможность творить добро! Пусть 2025 год принесет вам счастье, успех, новые возможности и позитивные эмоции! С Новым годом!» – заключила Наталья Фёдорова.