Турнир по волейболу «Приз Деда Мороза» состоялся в Себежском районе

20:59, 30 декабря 2024, ПАИ

Турнир по волейболу «Приз Деда Мороза» состоялся в посёлке Идрица Себежского района 29 декабря, пишет газета «Призыв».

В спортивном зале идрицкого филиала Себежского детско-юношеского клуба физической подготовки прошёл традиционный предновогодний турнир по волейболу среди женских команд.

«Воспитанники ДЮКФП различных возрастных групп, занимающиеся и выпускники, женщины, любители волейбола из Идрицы самоотверженно боролись за новогодние призы», – отметили в газете.

Судейство соревнований обеспечивалось юношами, воспитанниками ДЮКФП.

«В упорной борьбе победу одержала женская команда «Снегурочка», на втором месте – «Идрица-10», на третьем – «Мандаринки», команда девушек 2007–2009 годов рождения, на четвёртом – юная команда девушек 2011 года рождения «Гринчи», – сообщил тренер Александр Шаров.