Турнир по волейболу «Приз Деда Мороза» состоялся в Себежском районе
Турнир по волейболу «Приз Деда Мороза» состоялся в посёлке Идрица Себежского района 29 декабря, пишет газета «Призыв».
В спортивном зале идрицкого филиала Себежского детско-юношеского клуба физической подготовки прошёл традиционный предновогодний турнир по волейболу среди женских команд.
«Воспитанники ДЮКФП различных возрастных групп, занимающиеся и выпускники, женщины, любители волейбола из Идрицы самоотверженно боролись за новогодние призы», – отметили в газете.
Судейство соревнований обеспечивалось юношами, воспитанниками ДЮКФП.
«В упорной борьбе победу одержала женская команда «Снегурочка», на втором месте – «Идрица-10», на третьем – «Мандаринки», команда девушек 2007–2009 годов рождения, на четвёртом – юная команда девушек 2011 года рождения «Гринчи», – сообщил тренер Александр Шаров.