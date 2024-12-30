Псковичи поделились основными новогодними приметами

21:48, 30 декабря 2024, ПАИ

Убраться дома, отдать долги, нарядить елку, упаковать подарки – псковичи поделились работающими новогодними приметами, сообщается по итогам опроса сервиса SuperJob.

Четыре из десяти псковичей (42%) имеют свои традиции, приметы и ритуалы, которые необходимо выполнить до наступления Нового года. При этом такие суеверия чаще встречаются у женщин, чем у мужчин (49% против 34% соответственно).

На первом месте среди предновогодних дел стоит уборка – так ответил каждый шестой респондент, имеющий традиции (16%). На втором месте находится примета о необходимости вернуть долги (15%). По 12% опрошенных считают обязательными украшение елки и упаковку подарков. Завершить запланированные дела и приготовить праздничное блюдо с особым символизмом планируют по 6%. Выбросить ненужные вещи и составить план на следующий год намерены 3% респондентов. 2% упомянули традицию загадывать желание под бой курантов, а 1% считают хорошими приметами встречи с близкими, просмотр новогодних фильмов, а также оплату налогов и коммунальных услуг.

Основная мужская предновогодняя традиция заключается в возвращении долгов, тогда как женщины чаще придерживаются примет, связанных с наведением порядка, украшением дома и избавлением от лишнего.