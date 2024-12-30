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Псковские полицейские рассказали об основных правилах безопасности в новогодние праздники

Псковские полицейские рассказали об основных правилах безопасности в новогодние праздники. Как вести себя на праздничных мероприятиях и что запрещено делать во время их проведения, рассказали ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Участвуя в таких событиях, граждане должны соблюдать общественный порядок, избегать действий, которые могут привести к экстремальным ситуациям или создать опасность для окружающих, бережно относиться к сооружениям и оборудованию на месте проведения мероприятий, проявлять уважение к другим участникам, к обслуживающему персоналу и должностным лицам, ответственным за безопасность и порядок.

Помимо этого, необходимо выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и других лиц, отвечающих за порядок и пожарную безопасность. Кроме того, нельзя оставлять несовершеннолетних детей без присмотра. Парковать автомобили следует только в отведённых для этого местах. В случае получения информации об эвакуации следовать указаниям сотрудников полиции или ответственных за поддержание правопорядка, сохранять спокойствие и избегать паники.

Участникам массового мероприятия запрещается выкрикивать оскорбления или совершать действия, унижающие честь и достоинство других людей, проносить запрещённые предметы и вещества, включая огнестрельное и холодное оружие, колющие и режущие инструменты, а также любые предметы, которые могут быть использованы для причинения вреда, пиротехнические изделия, огнеопасные и ядовитые вещества, алкогольные напитки и продукцию в стеклянной и металлической упаковке.

Также запрещается приносить крупные свертки, сумки, чемоданы и другие предметы, которые могут мешать другим участникам. Нельзя бросать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений, а также совершать действия, нарушающие порядок проведения мероприятия.

Кроме того, нельзя распивать алкогольные напитки или появляться в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, совершать действия, оскорбляющие других людей, нарушающие общественный порядок и угрожающие безопасности, препятствовать передвижению участников мероприятия и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съёмок, на деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения людей.

Помимо этого, нельзя наносить повреждения оборудованию, элементам оформления и зелёным насаждениям. Запрещено использовать плакаты и другую пропагандистскую продукцию с символикой или лозунгами, направленными на разжигание расовой, социальной, национальной или религиозной ненависти и вражды.

«Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие эти и другие установленные правила поведения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», – отметили сотрудники ведомства.

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