Юный певец из Печор стал лауреатом конкурса «Лучший голос Земли» в Москве

23:40, 30 декабря 2024, ПАИ

Юный певец из Печор стал лауреатом II степени всероссийского вокального конкурса «Лучший голос Земли» в Москве, пишет газета «Печорская правда».

Родион Беликов учится в третьем классе Печорской гимназии и уже несколько лет занимается пением. Он не впервые выступает на большой сцене и участвует в конкурсах, отметили в газете.

«Сравнивая мои прошлые итоги конкурса, понимаю, насколько я вырос как певец и артист за это время. И это осознание даёт мне мотивацию развиваться и дальше радовать зрителей своим творчеством», – отметил Родион.