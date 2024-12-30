Юный певец из Печор стал лауреатом конкурса «Лучший голос Земли» в Москве
Юный певец из Печор стал лауреатом II степени всероссийского вокального конкурса «Лучший голос Земли» в Москве, пишет газета «Печорская правда».
Родион Беликов учится в третьем классе Печорской гимназии и уже несколько лет занимается пением. Он не впервые выступает на большой сцене и участвует в конкурсах, отметили в газете.
«Сравнивая мои прошлые итоги конкурса, понимаю, насколько я вырос как певец и артист за это время. И это осознание даёт мне мотивацию развиваться и дальше радовать зрителей своим творчеством», – отметил Родион.
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