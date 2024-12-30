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Общество

Псковичей призывают проявлять осторожность при использовании пиротехнических изделий

В связи со случаями нештатной работы пиротехнических изделий псковичей призывают проявлять осторожность при их использовании. Об этом сообщается в Telegram-канале антитеррористической комиссии Псковской области.

«Праздники праздниками, а собственное здоровье и безопасность превыше всего. Будьте внимательны и осторожны!» – говорится в сообщении.

Покупать пиротехнические изделия нужно исключительно в специализированных магазинах. Кроме того, необходимо проверять наличие сертификатов соответствия и соблюдать все меры безопасности.

Важно тщательно изучить инструкцию перед запуском. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей. Также граждан призывают не бросать горящие петарды в людей и животных. Категорически запрещено запускать петарды детям.

Помимо этого, необходимо помнить о том, что нельзя задерживать горящую петарду в руках. Использовать петарды можно только на открытом воздухе.

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