Михаил Ведерников поздравил псковичей с Новым годом

20:08, 31 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с наступающим 2025 годом в своём видеообращении.

«Уважаемые жители Псковской области, дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим 2025 годом! Конец декабря – всегда волнительное время. Все стараются успеть закрыть незавершённые дела, подготовиться к праздникам, купить подарки. Из-за этой суеты мы не всегда успеваем заметить, как волшебство пришло и в наши города, в наши посёлки и на наши улицы. Дети уже написали письма Деду Морозу и с надеждой ждут воплощения желаний. Гирлянды в окнах сложились в большой праздничный узор, ели превратились в символ добра и светлого будущего. Праздник уже на пороге. Он появляется как одно большое чудо из тысяч маленьких деталей. И в этот момент хочу обратиться со словами благодарности к каждому из вас.

Уходящий год стал особенным. Уверен, многие из вас чувствуют, как наша страна и наше общество укрепились, объединились, стали сильнее и участливее. Мы показали наше единство на голосовании, сплотившись вокруг национального лидера. Мы общими усилиями помогаем нашим военнослужащим, которые сражаются за будущее всей нашей страны, поддерживаем их семьи, которые с нетерпением ждут возвращения своих родных и близких домой. Всё больше людей участвует в добровольчестве, помогая всем нуждающимся. Десятки тысяч общественников пишут проекты, реализуют гранты, делая наш регион комфортнее и красивее. Вне зависимости от возраста или профессии, всё больше людей задумываются о своей роли в судьбе нашей страны и делают всё возможное, чтобы обеспечить её благополучное будущее. Тысячи поступков воплощаются в одно большое дело.

Могу сказать, что и наша область, и наша страна встречают 2025 год как никогда сплочёнными, с верой в друг друга, с верой в справедливость, с верой в нашу победу, с сознанием, что наши общие усилия могут творить настоящие чудеса.

Дорогие друзья, уверен, наши желания сегодня похожи и мы вместе делаем всё для их воплощения, для скорейшего достижения нашей общей победы. Пусть наступающий 2025 год оправдает наши мечты, принесёт успех всем добрым начинаниям. Желаю вам крепкого здоровья, сил, благополучия и счастья. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! И пусть всё сбудется!» – сказал глава региона в своём обращении.