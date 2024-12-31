Полиция обеспечит безопасность псковичей в период новогодних праздников
Сотрудники Управления МВД России по Псковской области в круглосуточном усиленном режиме будут обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан во время новогодних мероприятий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего будет задействовано более 200 полицейских. Им также помогут коллеги из регионального управления Росгвардии и представители частных охранных организаций и общественности.
В зоне особого внимания полицейских будут общая ситуация на дорогах области и соблюдение требований к реализации алкогольной и иной продукции. Кроме того, под особым контролем места установки новогодних елей: их на территории области более 50.
Во всех муниципальных образованиях будут круглосуточно приниматься сообщения жителей области о происшествиях и совершённых правонарушениях, обеспечиваться оперативное реагирование и принятие мер для их регистрации, пресечения и оказания необходимой помощи гражданам.
Обратиться в органы внутренних дел с любой значимой информацией можно по телефонам 02 (102, 112), лично или на официальном интернет-сайте.
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