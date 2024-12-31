Мокрый снег и гололедицу ожидают в Псковской области в первый день 2025 года

11:56, 31 декабря 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 1 января 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью синоптики прогнозируют снег, утром местами ожидается мокрый снег. Днём по области пройдут также мокрый снег и дождь. На дорогах местами будет гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6–11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от –5 до 0 градусов, днём ожидается от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет низким.