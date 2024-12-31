Псковичи рассказали, что обещают себе в новом году

11:00, 31 декабря 2024, ПАИ

В следующем году псковичи планируют больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких, следует из опроса сервиса Superjob.

В преддверии Нового года 31 % псковичей обещают себе уделять больше времени хобби и увлечениям, столько же хотели бы заняться образованием и больше читать.

29 % респондентов хотят в следующем году уделять больше внимания близким. Заняться спортом планируют 28 % псковичей, наладить личную жизнь и больше отдыхать – 25 и 24 % соответственно. Изменить место жительства, мировоззрение и отношение к окружающим обещают себе по 22 % опрошенных.

Изменить систему питания и сделать ремонт намерены по 21 % респондентов соответственно. Кроме того, 13 % псковичей хотят в следующем году заняться изучением иностранных языков, столько же собираются отказаться от вредных привычек. 10 % хотели бы изменить круг своих друзей.

При этом женщины чаще мужчин говорили, что хотят перемен в жизни и намереваются больше внимания уделять своим близким. У псковичей также в приоритете в следующем году занятия спортом, здоровое питание и хобби. Мужчины чаще женщин мечтают отказаться от вредных привычек и наладить личную жизнь.