Псковские росгвардейцы поздравили вдову ветерана войск правопорядка с Новым годом и Рождеством

10:39, 31 декабря 2024, ПАИ

В Пскове росгвардейцы поздравили с Новым годом и Рождеством Полину Каленину, вдову ветерана Великой Отечественной войны и войск правопорядка Петра Заруцкого. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Офицеры добрыми словами вспомнили Петра Яковлевича, который охранял покой граждан и всегда был примером для молодых военнослужащих.

В завершение разговора росгвардейцы поздравили Полину Фёдоровну с праздниками, пожелали крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и всего наилучшего и вручили подарок.