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Общество

Заслуженная артистка России Оксана Фёдорова поздравила псковичей с наступающим Новым годом

Заслуженная артистка России, мисс Вселенная, певица и телеведущая Оксана Фёдорова поздравила жителей Псковской области с наступающим Новым годом.

Фото: ПАИ

«Дорогие друзья, я от души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Желаю вам счастья, здоровья и благополучия, чтобы в вашем доме царили любовь и процветание. В эти самые светлые, самые семейные праздники я желаю всем, чтобы они принесли мир и добро в каждый дом. С Новым годом, с новым счастьем!» – сказала она в своём видеообращении.

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