Псковские следователи поздравили детей-сирот с наступающими новогодними праздниками
Сотрудники СУ СК России по Псковской области посетили воспитанников городского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники поздравили ребят с наступающими Новым годом и Рождеством, вручили им сладкие подарки. Дети рассказали о своих успехах в школе и увлечениях: кто-то хочет стать кто-то учителем, кто-то – известным футболистом, а кто-то – следователем.
В завершение встречи сотрудники ведомства пожелали ребятам волшебного новогоднего настроения и успехов в учёбе.
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