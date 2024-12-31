В Псковской области проходит профилактическая акция Росгвардии «Безопасный Новый год»

15:20, 31 декабря 2024, ПАИ

В Псковской области с целью профилактики имущественных преступлений, а также правонарушений в сфере оборота оружия в период новогодних праздников сотрудники регионального управления Росгвардии проводят акцию «Безопасный Новый год». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе акции сотрудники вневедомственной охраны встречаются с местными жителями и рассказывают о том, каким образом максимально обезопасить дачи, жилые дома и квартиры от противоправных действий злоумышленников.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы в ходе проверок владельцев оружия напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного хранения и обращения с оружием в период зимней охоты.