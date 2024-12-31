Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Президент Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом. Традиционное обращение главы государства первыми увидели жители Чукотки и Камчатки, которые уже встретили Новый год. Об этом пишет РИА Новости.
Владимир Путин подчеркнул, что в уходящем году Россия смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. Ещё многое предстоит решить, но уже можно гордиться тем, что сделано, заявил президент.
«Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что всё будет хорошо. Будем идти только вперёд», – сказал Владимир Путин.
Он также назвал подлинными героями военнослужащих, мужеством и отвагой которых гордится вся страна.
В заключение своего выступления глава государства пожелал благополучия и процветания России и каждой семье.
Отмечается, что длительность обращения составила около четырёх минут. Через девять часов обращение увидят и жители Псковской области.
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