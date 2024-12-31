Иван Мешков исполнил новогодние желания юных гдовичей

16:45, 31 декабря 2024, ПАИ

Глава Гдовского района Иван Мешков исполнил новогодние желания двух юных гдовичей в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Ярослав мечтал о телескопе, а Вероника – об умной колонке.

«Я созвонился с мамой ребят и был приятно удивлён: заявителем оказалась Капука Анна из нашей киносемьи. С Анной приняли участие в ряде кинопроектов», – отметил Иван Мешков.

Глава района подарил детям подарки и поздравил с наступающим Новым годом.