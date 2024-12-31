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Общество

Иван Мешков исполнил новогодние желания юных гдовичей

Глава Гдовского района Иван Мешков исполнил новогодние желания двух юных гдовичей в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Иван Мешков исполнил новогодние желания юных гдовичей. Фото здесь и далее: Telegram-канал Ивана Мешкова

Ярослав мечтал о телескопе, а Вероника – об умной колонке.

«Я созвонился с мамой ребят и был приятно удивлён: заявителем оказалась Капука Анна из нашей киносемьи. С Анной приняли участие в ряде кинопроектов», – отметил Иван Мешков.

Глава района подарил детям подарки и поздравил с наступающим Новым годом.

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