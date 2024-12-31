Врач рассказала о рисках смешивания алкоголя с медикаментами

18:54, 31 декабря 2024, ПАИ

Употребление алкогольных напитков не рекомендуется в сочетании с большинством лекарственных препаратов. Этиловый спирт может усилить действие лекарства, вызвать различные побочные эффекты, а также изменить его действие или снизить эффективность терапии. Кандидат медицинских наук Ольга Уланкина, рассказала в интервью «Известиям» об опасности употребления алкоголя вместе с лекарствами.

Алкоголь не только нейтрализует действие лекарств, но и ухудшает течение болезни. У человека может подняться температура, появиться тошнота и боль в животе.

«Результат зависит от группы препаратов. Например, антибиотики цефалоспорины препятствуют выведению алкоголя из организма, из-за чего в крови накапливается ацетальдегид — продукт распада этанола. Человек может почувствовать симптомы отравления», – объяснила Ольга Уланкина.

По её словам, антибиотики и алкоголь даже по отдельности негативно влияют на печень, а вместе они действуют угнетающе. Противовирусные препараты также не сочетаются с алкоголем: вместе они оказывают серьёзное воздействие на печень и поджелудочную железу.