Депутат Госдумы в новогодние праздники будет трезвым ходить по борделям

18:56, 31 декабря 2024, ПАИ

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов планирует в начале января отправиться в рейды по борделям и вейп-шопам. Цель депутата – добиться их закрытия, сообщает Life.ru со ссылкой на комментарий парламентария.

«Планов много: мне нужно закрыть три или четыре вейп-шопа, пойду по борделям пройдусь, в округе посмотрю, может где-то открылись, надо закрыть», – сказал депутат.

Он также предложил всем гражданам России поддержать его ежегодную традицию – празднование Нового года без употребления алкоголя. «Есть главный ритуал на Новый год. Рекомендую его разделять вместе со мной. Не бухать! В Новый год без алкоголя – в этом радость, сила, воля. Русский – значит трезвый», – отметил Виталий Милонов.