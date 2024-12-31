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Общество

Как большинство россиян встретят Новый год

Большинство россиян (72 %) предпочитают встречать Новый год в кругу семьи. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса электронных платежей «ЮMoney».

Ещё 12 % опрошенных отправятся в гости к друзьям или родственникам. 8 % проведут новогоднюю ночь на работе. 2 % планируют отметить праздник в ресторане. Оставшиеся 2 % отправятся в другой город России.

Кроме того, 1 % респондентов собираются посетить концерт или спектакль, а также городские праздники и ярмарки. Ещё 1 % опрошенных планируют отправиться в тёплые страны.

Остальные же 1 % респондентов намерены встретить Новый год в дороге, за компьютером или просто лечь спать.

Опрос показал, что 73 % опрошенных отметили Новый год в кругу семьи, 11 % – с друзьями, 9 % – в одиночестве. Также некоторые праздновали в компании домашних питомцев (3 %), коллег (3 %) или новых знакомых и попутчиков (1 %).

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