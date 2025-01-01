Владимир Путин поздравил россиян с новым, 2025 годом

00:01, 01 января 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин традиционно из Кремля поздравил россиян с новым, 2025 годом в своём видеообращении. Новогоднее обращение президента к россиянам заняло 3 минуты 35 секунд.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Буквально через несколько минут вступит в свои права новый, 2025 год, завершающий первую четверть XXI века. В России этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепли наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности. Да, нам предстоит ещё многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано. Это наше общее достояние, надёжная основа для дальнейшего развития. Наша страна – независимая, свободная и сильная – смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге Нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что всё будет хорошо, будем идти только вперёд. Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие её граждан. Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом. А стремление внести свой вклад в защиту её суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести», – начал президент своё обращение к россиянам.

Он подчеркнул, что в эту новогоднюю ночь умыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России – вместе с бойцами и командирами, находящимися на спецоперации. Он отметил, что бойцы – подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить народу России прочные гарантии мира и безопасности. «Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас! В вашу честь, во славу 80-летия Великой Победы и как дань уважения к памяти наших предков, во все времена сражавшихся за Родину, наступающий 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества. Мы – дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм. Мы верны заветам и традициям наших ветеранов», – сказал президент.

Он также выразил надежду, что все мечты и умыслы, самые добрые намерения обязательно исполнятся. В те минуты, когда до Нового года считаные минуты, нас окружают самые близкие люди. Среди них – семья, дети, родители, внуки, друзья или боевые товарищи.

«Когда мы вместе, всё исполнится! С Новым годом, дорогие друзья! С новым, 2025 годом!» – заключил Владимир Путин, пожелав благополучия и процветания каждому дому, каждой семье и любимой стране – России.