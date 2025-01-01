Псковичей приглашают принять участие в сегодняшнем забеге на 2025 метров

12:34, 01 января 2025, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в забеге на 2025 метров, который пройдёт сегодня, 1 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской поликлиники.

Старт и финиш пробежки будут проходить у подразделения №1 Псковской городской поликлиники на улице Кузнецкая, дом 19. Начало – в 15:00.

На финише всех будет ждать горячий чай. «Отправьтесь на забег, чтобы зарядиться позитивом и энергией на новый 2025 год!» – отмечается в сообщении.

Желающим принять участие в забеге также порекомендовали надеть шапку, термобельё, баф, флисовую кофту, ветрозащитную куртку со штанами, кроссовки с протектором, а также перчатки.