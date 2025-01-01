Первая ночь нового года в Псковской области прошла без пожаров

13:32, 01 января 2025, ПАИ

Первая ночь нового года в Псковской области прошла без пожаров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За первую ночь 2025 года возгораний в регионе не зафиксировано, а 31 декабря пожарные подразделения ликвидировали сразу четыре возгорания. Их причинами стали неосторожное обращение с огнём, неисправность электросетей и нарушение правил эксплуатации печей.

В пресс-службе также напомнили о том, что не следует перегружать электросети в праздники и надо быть осторожными при использовании открытого огня и печного оборудования.