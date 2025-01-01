Новогодняя ночь в Псковской области прошла без происшествий

14:19, 01 января 2025, ПАИ

Сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Псковской области совместно с органами внутренних дел обеспечивали охрану общественного порядка и общественную безопасность в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время постановки задач росгвардейцам, заступившим на службу по обеспечению безопасности, начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов проверил готовность подразделений и поздравил личный состав с наступающим Новым годом.

Благодаря бдительности правоохранителей чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

Для незамедлительного реагирования и оказания помощи гражданам экипажи вневедомственной охраны Росгвардии продолжают нести службу на маршрутах патрулирования в круглосуточном режиме.