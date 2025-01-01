Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Опочке
Возгорание жилого дома произошло на улице 15 июля в Опочке, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. Предварительная причина возгорания – неисправность печного отопления.
Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных удалось спасти дом и хозпостройки. Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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