О значимых для Псковской области предновогодних событиях уходящего 2004 года рассказал Михаил Ведерников

15:41, 01 января 2025, ПАИ

О значимых предновогодних событиях уходящего 2004 года рассказал в своем спецпроекте губернатор Псковской области Михаил Ведерников



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова









«В предпоследний день 2004 года в Пскове состоялось значимое событие – в городской больнице начал работать компьютерный томограф. Этому посвящена статья с названием «Новогодний подарок горожанам», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что в нынешнее время за годы реализации президентского нацпроекта «Здравоохранение» Псковской городской поликлинике тоже уделялось самое пристальное внимание – обновлено оборудование, проведен капремонт помещений, расширен автопарк. В том числе закуплены новый томограф, эндоскопическая система, несколько рентгеновских аппаратов.

Кроме того, губернатор отметил, что из выпусков газет 2004 года можно узнать, что главная ёлка в Пскове была привезена из Печорского района. Высота – 24 метра возраст – около 80 лет, а 25 декабря 2004 года в ЗАГСе Пскова чествовали родившегося двухтысячного малыша.

«Кстати, впервые увидел на страницах газеты «Псковская правда» словосочетание «малыш-скобарик», - сказал он.