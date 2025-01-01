Более 200 полицейских охраняли общественный порядок в Псковской области в новогоднюю ночь
В Псковской области праздничные мероприятия прошли без нарушений общественного порядка, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Несмотря на то, что массовые традиционные праздничные мероприятия в этом году были отменены, полицейские, сотрудники Росгвардии и частных охранных организаций круглосуточно обеспечивали безопасность псковичей.
Всего было задействовано более 200 полицейских
Полицейские также продолжат охранять общественный порядок в местах проведения новогодних и рождественских праздников.
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