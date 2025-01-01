Более 200 полицейских охраняли общественный порядок в Псковской области в новогоднюю ночь

16:01, 01 января 2025, ПАИ

В Псковской области праздничные мероприятия прошли без нарушений общественного порядка, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Несмотря на то, что массовые традиционные праздничные мероприятия в этом году были отменены, полицейские, сотрудники Росгвардии и частных охранных организаций круглосуточно обеспечивали безопасность псковичей.

Всего было задействовано более 200 полицейских

Полицейские также продолжат охранять общественный порядок в местах проведения новогодних и рождественских праздников.