Водитель внедорожника учинил ДТП с пострадавшим и скрылся с места происшествия в Пскове
Автомобиль, предположительно внедорожник тёмного цвета, совершил столкновение с автомобилем Hyundai, после чего скрылся с места происшествия у дома № 8а на улице Народной в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадала пассажирка Hyundai. Её госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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01 января 2025
Водитель внедорожника учинил ДТП с пострадавшим и скрылся с места происшествия в Пскове