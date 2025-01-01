Водитель внедорожника учинил ДТП с пострадавшим и скрылся с места происшествия в Пскове

17:24, 01 января 2025, ПАИ

Автомобиль, предположительно внедорожник тёмного цвета, совершил столкновение с автомобилем Hyundai, после чего скрылся с места происшествия у дома № 8а на улице Народной в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадала пассажирка Hyundai. Её госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.