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Общество

Умерла заслуженная артистка РФ Инна Выходцева

Не стало Инны Выходцевой – советской и российской актрисы, известной по более чем 160 ролям в кино. О её кончине пишет ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Инна Выходцева ушла из жизни 31 декабря после продолжительной болезни. Ей было 90 лет. Актриса посвятила свою жизнь театру-студии «Киноактёр», отмечается в заявлении Союза кинематографистов России.

Инна Выходцева снималась во многих фильмах, среди которых «Юность наших отцов», «Всюду есть небо», «Каменская», «Москва слезам не верит», «Возвращение Мухтара», «Ландыш серебристый» и другие. Она также известна озвучиванием зарубежных фильмов: например, она дублировала итальянскую актрису Софи Лорен в фильме «Любовь под вязами».

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