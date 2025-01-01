Умерла заслуженная артистка РФ Инна Выходцева

18:12, 01 января 2025, ПАИ

Не стало Инны Выходцевой – советской и российской актрисы, известной по более чем 160 ролям в кино. О её кончине пишет ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Инна Выходцева ушла из жизни 31 декабря после продолжительной болезни. Ей было 90 лет. Актриса посвятила свою жизнь театру-студии «Киноактёр», отмечается в заявлении Союза кинематографистов России.

Инна Выходцева снималась во многих фильмах, среди которых «Юность наших отцов», «Всюду есть небо», «Каменская», «Москва слезам не верит», «Возвращение Мухтара», «Ландыш серебристый» и другие. Она также известна озвучиванием зарубежных фильмов: например, она дублировала итальянскую актрису Софи Лорен в фильме «Любовь под вязами».