Подведены итоги конкурса «Самая нарядная ёлочка» у себежан

18:33, 01 января 2025, ПАИ

Редакция муниципальной газеты «Призыв» Себежского района организовала конкурс под названием «Самая нарядная ёлочка». Подписчики сообщества газеты «ВКонтакте» присылали фотографии своих наряженных новогодних ёлок, а лучшую выбирала участники группы путём голосования в соцсети. Об этом сообщает районная газета.



Фото: Новогодние фото прислали подписчики газеты «Призыв» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Новогодние фото прислали подписчики газеты «Призыв» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Новогодние фото прислали подписчики газеты «Призыв» в соцсети «ВКонтакте»





«Для подведения итогов нам пришлось пригласить Деда Мороза и Снегурочку. Мы понимали, что выиграть должна одна ёлочка.Но какие же все они красивые, совершенно разные, сколько любви, семейного тепла, заботы о своих любимых в каждой из них. Мы долго рассматривали каждую, представляли, как возле нее собирается семья, гадали, какие подарки и кому лежат под ней, сколько в семье деток, и как они будут счастливы в Новогоднюю ночь. 40 участников радовали нас своими красавицами, некоторые прислали по 2-3 фото, видео», – пишет газета

Наибольшее количество «лайков» – 234 набрала «новогодняя красавица» Елены Удалой. На втором месте – Татьяна Попова, 202 человека проголосовали за её оформление ёлки. На третьем месте – Анна Хлудок, она набрала сто симпатий подписчиков.

Все три победителя награждаются бесплатной подпиской на газету «Призыв» на шесть месяцев с января по 1 июля.