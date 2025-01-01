Вековой юбилей отпраздновали две великолучанки сегодня

19:05, 01 января 2025, ПАИ

1 января 2025 года исполнилось 100 лет ветеранам Великой Отечественной войны Екатерине Садовниковой и Анне Козловой. Об этом пишет муниципальная газета «Великолукская правда. Новости».

Отдел по молодёжной политике Управления образования администрации Великие Луки с представителем социальной защиты, совместно с Волонтёрами Победы поздравили ветеранов с юбилеем, вручили им цветы и подарки.

«В день 100-летнего юбилея от всей души желаем здоровья, благополучия, счастливых лет жизни, наполненных любовью, вниманием, заботой дорогих и близких людей!», – подчеркнули в отделе по молодежной политике.