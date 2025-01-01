Городская новогодняя ёлка сгорела в Свердловской области по неосторожности местных жителей
В городе Лесной Свердловской области из-за запуска фейерверка сгорела городская новогодняя ёлка. Об этом сообщают «Известия», опубликовав видеозапись на новостной портале.
На кадрах видно, как люди устанавливают пиротехнику в непосредственной близости от дерева. Один из залпов попадает в ёлку, и она мгновенно загорается.
Стоит отметить, что городские власти официально запретили использование фейерверков в новогоднюю ночь.
Ущерб оценивается более чем в 600 тысяч рублей. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. В ближайшее время сотрудники МВД примут решение по итогам проверки.
Напомним, в Псковской области действует запрет на запуск салютов, однако псковские власти в 2025 году ввели разрешённый период. Салюты можно запускать в ограниченное время с 00:00 1 января до 10:00 2 января. Запрет вновь будет действовать завтра утром 2 января.
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