Артистки Псковского цирка вышли на манеж вместе с профессионалами Московского цирка Никулина

20:54, 01 января 2025, ПАИ

Артистки Псковского цирка Ирина Семёнова, Юлия Зуева и Злата Куминова стали частью новогоднего представления «Двенадцать месяцев», которое проходит в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Программа представлена под руководством режиссёра Евгения Шевцова. Псковички вышли на манеж вместе с профессиональными воздушными гимнастами, жонглёрами и акробатами.

«Под руководством талантливого режиссёра сказочная история ожила на арене цирка в новом, захватывающем формате. Особую праздничную атмосферу создают новогодние персонажи – Дед Мороз, Снегурочка и, конечно же, наряженная ёлка, под которой каждый найдёт своё маленькое чудо», – говорится в сообщении.

Представление «Двенадцать месяцев» будет идти до 19 января.