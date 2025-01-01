Автомобиль с четырьмя людьми опрокинулся и вылетел в кювет в Островском районе
В Островском районе, в деревне Карпово, водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справилась с управлением и допустила опрокидывание машины с последующим съездом в кювет. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В автомобиле находились четыре человека. Пострадавшим оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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