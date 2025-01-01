Автомобиль с четырьмя людьми опрокинулся и вылетел в кювет в Островском районе

21:14, 01 января 2025, ПАИ

В Островском районе, в деревне Карпово, водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справилась с управлением и допустила опрокидывание машины с последующим съездом в кювет. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В автомобиле находились четыре человека. Пострадавшим оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.