Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Автомобиль с четырьмя людьми опрокинулся и вылетел в кювет в Островском районе

В Островском районе, в деревне Карпово, водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справилась с управлением и допустила опрокидывание машины с последующим съездом в кювет. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

В автомобиле находились четыре человека. Пострадавшим оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 января 2025

Чем гастрономические достопримечательности Печорского округа удивят туристов
01 января 2025

Автомобиль с четырьмя людьми опрокинулся и вылетел в кювет в Островском районе
01 января 2025

Новогодние подарки от Псковской областной больницы передали детям Печорского округа
01 января 2025

Свой день рождения отмечает сегодня главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников
01 января 2025

Вековой юбилей отпраздновали две великолучанки сегодня
01 января 2025

Подведены итоги конкурса «Самая нарядная ёлочка» у себежан
01 января 2025

Михаил Ведерников порекомендовал, какие места в Псковской области нужно посетить путешественникам
01 января 2025

Движение автобуса № 53 возобновится в Пскове с 2 января

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...