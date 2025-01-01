На Земле наблюдают сильную магнитную бурю

22:17, 01 января 2025, ПАИ

Магнитная буря на Земле достигла высокого уровня, пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

На данный момент напряжённость магнитного поля нашей планеты соответствует уровню G3, что означает «сильно» по пятибалльной шкале, где G5 – «экстремально сильно», а G1 – «слабо».

Возможны проблемы с работой спутниковых систем и низкочастотных радиостанций, а также помехи в высокочастотных радиоканалах. В средних широтах можно будет увидеть северное сияние.

Могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов, сообщают эксперты.