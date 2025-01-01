Создано приложение с ИИ для раннего выявления опасных болезней сердца

22:49, 01 января 2025, ПАИ

Специалисты из Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали и зарегистрировали веб-приложение, которое использует искусственный интеллект для автоматической интерпретации электрокардиосигналов. Это позволяет на ранних стадиях выявлять потенциально опасные патологии сердечно-сосудистой системы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования России.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире. В большинстве случаев смерть наступает из-за ишемической болезни сердца, включая инфаркт миокарда, артериальную гипертонию и цереброваскулярные заболевания, такие как инсульт.

По данным Министерства науки и высшего образования, программа с использованием искусственного интеллекта в 90% случаев даёт правильный диагноз. Было обработано около 2 тысяч сигналов электрокардиограммы пациентов. Исследования показали, что нейросеть приближается к точности, с которой диагноз ставит врач-кардиолог.

