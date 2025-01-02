Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дмитрий Быстров исполнил желания двух сестёр из Острова

Глава Островского района Дмитрий Быстров накануне Нового года исполнил желания двух сестёр из многодетной островской семьи в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Дмитрий Быстров исполнил желания двух сестёр из Острова. Фото здесь и далее: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

«В канун Нового года пригласил в рабочий кабинет 16-летнюю Екатерину, восьмилетнюю Карину и их маму. Карине вручил желанный кукольный набор, а Екатерина, которая хотела в подарок какой-нибудь сюрприз, получила книгу «Сочини мне сказку» и подростковую косметику. Не осталась без новогоднего подарка и их мама», – отметил Дмитрий Быстров.

Девочки рассказали главе муниципалитета о том, что учатся в школе № 3 города Острова и как им даются различные школьные предметы.

«Похвалил девочек за хорошую учёбу и отметил, что на чудеса в учёбе рассчитывать не приходится, надо самому прикладывать много усилий, много читать, решать задачи, а порой просто зубрить, чтобы получить отличную оценку», – подчеркнул Дмитрий Быстров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 января 2025

До -6 градусов и гололедица ожидаются в Псковской области 3 января
02 января 2025

Сильный снег накроет сегодня Псковскую область
02 января 2025

Врач объяснил, почему в холодную погоду необходимо носить шапку
02 января 2025

Пыталовские полицейские предотвратили мошенничество
02 января 2025

Дмитрий Быстров исполнил желания двух сестёр из Острова
02 января 2025

В Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности
01 января 2025

Молодёжь приглашают принять участие в подготовке к Рождеству в храмах Псковского района
01 января 2025

При господдержке в ряде муниципалитетов Псковской области улучшилась гостиничная инфраструктура

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...