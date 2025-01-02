Дмитрий Быстров исполнил желания двух сестёр из Острова

10:23, 02 января 2025, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров накануне Нового года исполнил желания двух сестёр из многодетной островской семьи в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«В канун Нового года пригласил в рабочий кабинет 16-летнюю Екатерину, восьмилетнюю Карину и их маму. Карине вручил желанный кукольный набор, а Екатерина, которая хотела в подарок какой-нибудь сюрприз, получила книгу «Сочини мне сказку» и подростковую косметику. Не осталась без новогоднего подарка и их мама», – отметил Дмитрий Быстров.

Девочки рассказали главе муниципалитета о том, что учатся в школе № 3 города Острова и как им даются различные школьные предметы.

«Похвалил девочек за хорошую учёбу и отметил, что на чудеса в учёбе рассчитывать не приходится, надо самому прикладывать много усилий, много читать, решать задачи, а порой просто зубрить, чтобы получить отличную оценку», – подчеркнул Дмитрий Быстров.