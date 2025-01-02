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Врач объяснил, почему в холодную погоду необходимо носить шапку

Отсутствие шапки в холодную погоду может привести к переохлаждению, ослаблению иммунной системы и развитию острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и острых респираторных заболеваний (ОРЗ), сообщил врач-оториноларинголог Георгий Шадрин из НИКИО имени Л. И. Свержевского, который подчиняется столичному департаменту здравоохранения, пишет РИА Новости. Кроме того, длительное воздействие низких температур на голову может привести к обморожению ушных раковин.

Он отметил, что простуда может вызвать отек слизистой оболочки полости носа, что, в свою очередь, скажется на работе слуховой трубы и может спровоцировать развитие отита. Он добавил, что чаще болеют люди с предрасполагающими факторами, такими как искривление носовой перегородки и хронические воспалительные лор-заболевания, например синусит. Также было отмечено, что длительное воздействие низких температур напрямую опасно для ушной раковины и может привести к ее обморожению.

По его словам, ношение шапки не является гарантией того, что человек не заболеет, поскольку воспалительные болезни уха чаще всего вызваны бактериальной или вирусной инфекцией. Эти заболевания не являются результатом холода, а больше связаны с ОРВИ.

Оториноларинголог отметил, что важно учитывать погоду при выборе одежды и ориентироваться на личные ощущения. Он пояснил, что не существует четкого «температурного порога» для обязательного ношения шапки, так как это зависит от индивидуальных особенностей человека и времени, проведенного на улице. Например, по его словам, люди с густыми длинными волосами лучше защищены от холода, чем те, у кого короткая прическа.

Врач отметил, что ношение шапки в теплую погоду может привести к увеличению потоотделения, что, в свою очередь, при изменении температуры может вызвать риск переохлаждения.

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