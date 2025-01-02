Энергетики ликвидируют последствия непогоды в Псковской области

14:13, 02 января 2025, ПАИ

С корнями вырванные деревья и поврежденные опоры ЛЭП – в Псковской и Новгородской областях энергетики устраняют последствия неблагоприятной погоды. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Россети Северо-Запад».

Снег с дождем и шквалистый ветер сопровождаются колебаниями температуры около нуля градусов. В таких условиях провода могут покрываться ледяной коркой всего за час, заметили сотрудники компании.

В Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» введен особый режим работы. Все силы и средства мобилизованы. На дежурстве находятся 145 бригад.

Для доступа к поврежденным участкам энергетики очищают дороги и линии электропередачи от упавших деревьев. Специалисты продолжают работать круглосуточно, пока не устранят все последствия стихии.

Все социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией в полном объеме.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.