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Общество

Энергетики ликвидируют последствия непогоды в Псковской области

С корнями вырванные деревья и поврежденные опоры ЛЭП – в Псковской и Новгородской областях энергетики устраняют последствия неблагоприятной погоды. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Россети Северо-Запад».

Снег с дождем и шквалистый ветер сопровождаются колебаниями температуры около нуля градусов. В таких условиях провода могут покрываться ледяной коркой всего за час, заметили сотрудники компании.

В Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» введен особый режим работы. Все силы и средства мобилизованы. На дежурстве находятся 145 бригад.

Для доступа к поврежденным участкам энергетики очищают дороги и линии электропередачи от упавших деревьев. Специалисты продолжают работать круглосуточно, пока не устранят все последствия стихии.

Все социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией в полном объеме.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

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