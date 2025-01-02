«Облил бензином и поджёг»: в Порхове мужчина подозревается в убийстве сожительницы

14:35, 02 января 2025, ПАИ

В Порхове мужчина подозревается в убийстве сожительницы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

1 января в правоохранительные органы поступила информация о том, что в частном жилом доме в Порхове было найдено тело женщины с признаками воздействия высоких температур. В связи с этим следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемым в совершении данного преступления стал 49-летний сожитель погибшей, и в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения в отношении него.

Согласно версии следствия, 31 декабря 2024 года вечером подозреваемый и его сожительница находились в своем частном доме, где у них возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина облил женщину бензином и поджёг её. От полученных ожогов пострадавшая скончалась на месте.

В рамках уголовного дела проводятся комплексные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств: осуществляется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.