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Кто сейчас лидирует в номинации «Бизнесмен года» премии «Народное признание»

В некоторых номинациях Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» определились фавориты. Представляем список тех, кто на данный момент занимает ведущие позиции в номинации «Бизнесмен года».

Лидером в номинации на данный момент является семейная династия Мулинских из Себежского района, которая занимается сельхозпроизводством овощей: капусты, свеклы, моркови, картофеля, помидоров, огурцов, лука и редиса. Крестьянское хозяйство Мулинских известно не только в Себежском районе, но и за его пределами. Сейчас производством руководит Павел Мулинский, который продолжил дело своих родных. Номинант пока собрал 2 816 голоса.

Вторую позицию занимает индивидуальный предприниматель из Новоржевского муниципального округа Алексей Яковлев, который занимается благоустройством территории. Алексей активно участвует в улучшении округа, принимая участие в реализации федеральных программ по ремонту и благоустройству воинских захоронений. Кроме того, Алексей принимает участие в строительстве контейнерных площадок и занимается обустройством и ремонтом шахтных колодцев, спиливанием аварийных деревьев. За него пока отдали свои голоса 1 264 человека.

На третьем месте сейчас находится руководитель салона Beauty Industry в Пскове Лариса Данилова. Лариса Данилова открыла салон Beauty Industry три года назад. Клиентам оказывают услуги по маникюру, педикюру, подологии, косметологии, а также делают стрижки. Лариса всегда стремится к развитию. Для этого она получила профессию медицинской сестры, и теперь в салоне предлагаются не только услуги по уходу за внешностью, но и забота о здоровье. За номинанта пока проголосовали 846 человек.

На четвёртой позиции – владелица студии Beauty Bar Любовь Никитина. В студии предоставляют полный спектр услуг nail-индустрии: маникюр, педикюр и коррекция бровей. В её студии оказывается свыше 500 услуг в месяц. Под её началом трудится 10 мастеров и два администратора. На данный момент за Любовь Никитину отдали свои голоса 838 человек.

Также за звание лучших активно борются несколько номинантов – генеральный директор завода «Вектор» в Острове Дмитрий Адамович, создатель бренда натуральной косметики Yasya Руслана Комлева, производитель натуральных мясных деликатесов Иван Ильницкий и основной учредитель «Пространства купца Лапина» Николай Митчин.

Организаторы премии акцентируют внимание на том, что количество голосов может измениться. У номинантов и их сторонников есть все возможности, чтобы выйти вперёд и занять лидирующие позиции в голосовании.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Первый этап голосования за номинантов проходит с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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