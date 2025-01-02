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Общество

Трудовые успехи и построенный сверх плана дом: о значимых событиях 1984 года рассказал Михаил Ведерников

О значимых предновогодних событиях 1984 года в Псковской области рассказал в своём спецпроекте губернатор Михаил Ведерников.

«1984 год – год трудовых успехов. В новогодних номерах газеты «Псковская правда» – отчёты о достигнутых планах и показателях. Это подтверждает и полученная награда – Псков получил орден Трудового Красного Знамени», – отметил глава региона.

  • Газеты 1984 года
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Газеты 1984 года
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Газеты 1984 года
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Газеты 1984 года
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Газеты 1984 года
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Газеты 1984 года
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Газеты 1984 года
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Газеты 1984 года
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Труженики досрочно выполнили продовольственную программу – за год стране сдано 87,8 тысячи тонн мяса, 426,6 тыс. тонн молока, рассказал Михаил Ведерников.

Глава региона также привёл показатели 2024 года. «В прошлом году в регионе произвели 415,6 тысячи тонн мяса, 213,8 тыс. тонн молока. И последний параметр будет расти – тому способствуют и новые проекты, и рост поголовья коров. К тому же в современности значительно выросли надои: если 40 лет назад одна корова давала 2494 кг молока в год, то в 2023-м – 7652 кг», – обратил внимание он.

Сегодня развитию сельского хозяйства помогают нацпроекты «МСП» и «Международная кооперация и экспорт». За последние пять лет объём экспорта продукции АПК составил 33,2 млн долларов, 45 крестьянских хозяйств получили гранты «Агростартап» на сумму 191 млн рублей, пояснил Михаил Ведерников.

«Вернемся в 1984 год. Подарки к Новому году были соответствующие: например, сверх плана построенный 144-квартирный дом в Пскове», – заключил он.

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