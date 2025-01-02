Стали известны итоги чемпионата по шахматам в Псковской области среди органов власти
Стали известны результаты XVII чемпионата области по шахматам среди команд органов власти. Об этом ПАИ сообщили в федерации шахмат региона.
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Фото: федерация шахмат Псковской области
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Фото: федерация шахмат Псковской области
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Фото: федерация шахмат Псковской области
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Фото: федерация шахмат Псковской области
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Фото: федерация шахмат Псковской области
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Фото: федерация шахмат Псковской области
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Фото: федерация шахмат Псковской области
Всего в чемпионате приняло участие восемь команд. Среди них – представители регионального правительства, Главного управления МЧС России по Псковской области, Псковской таможни, органов местного самоуправления Великих Лук и Пскова, Пограничного управления ФСБ России по региону, а также Управления Федерального казначейства по Псковской области и Следственного комитета.
В этом году лидерами турнира стали сотрудники правительства области и ГУ МЧС. Вторая команда стала финальным победителем. В её состав вошли Игорь Полозов, Иван Степанов, а также Артур Бугаев.
Второе место заняли представители регионального правительства, а третье – сотрудники Псковской таможни.
Все команды получили памятные призы. По итогам выступлений на чемпионате каждому участнику турнира будет обсчитан российский шахматный рейтинг.
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