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Спорт

Стали известны итоги чемпионата по шахматам в Псковской области среди органов власти

Стали известны результаты XVII чемпионата области по шахматам среди команд органов власти. Об этом ПАИ сообщили в федерации шахмат региона.

  • Стали известны результаты XVII чемпионата области по шахматам среди команд органов власти
    Фото: федерация шахмат Псковской области
  • Стали известны результаты XVII чемпионата области по шахматам среди команд органов власти
    Фото: федерация шахмат Псковской области
  • Стали известны результаты XVII чемпионата области по шахматам среди команд органов власти
    Фото: федерация шахмат Псковской области
  • Стали известны результаты XVII чемпионата области по шахматам среди команд органов власти
    Фото: федерация шахмат Псковской области
  • Стали известны результаты XVII чемпионата области по шахматам среди команд органов власти
    Фото: федерация шахмат Псковской области
  • Стали известны результаты XVII чемпионата области по шахматам среди команд органов власти
    Фото: федерация шахмат Псковской области
  • Стали известны результаты XVII чемпионата области по шахматам среди команд органов власти
    Фото: федерация шахмат Псковской области

Всего в чемпионате приняло участие восемь команд. Среди них – представители регионального правительства, Главного управления МЧС России по Псковской области, Псковской таможни, органов местного самоуправления Великих Лук и Пскова, Пограничного управления ФСБ России по региону, а также Управления Федерального казначейства по Псковской области и Следственного комитета.

В этом году лидерами турнира стали сотрудники правительства области и ГУ МЧС. Вторая команда стала финальным победителем. В её состав вошли Игорь Полозов, Иван Степанов, а также Артур Бугаев.

Второе место заняли представители регионального правительства, а третье – сотрудники Псковской таможни.

Все команды получили памятные призы. По итогам выступлений на чемпионате каждому участнику турнира будет обсчитан российский шахматный рейтинг.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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