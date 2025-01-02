Прогноз на январь: период романтических отношений, интеллектуальной деятельности и конфликтов с начальством

19:38, 02 января 2025, ПАИ

Прогноз на первый месяц нового года от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Месяц начинается на энергиях новолуния, которое произошло утром 31 декабря. Если вы планировали начать с 1 января новую жизнь, поддержка небесной канцелярии вам обеспечена. Новолуние – это всегда новая точка отсчёта, возможность нового старта. И в этот раз его энергии оказывают влияние не только на месяц, но и на целый год. Если у вас хватит сил и желания, можно заняться планированием, постановкой целей и начать делать конкретные шаги для желаемого будущего. В общем полежать в направлении мечты будет полезно.

Месяц начинается на напряжённых конфигурациях. Если у вас каникулы, будьте аккуратны в местах массового скопления людей, возможны неприятные происшествия. Есть риск пострадать от петард и фейерверков, столкнуться с чужой агрессией и неадекватностью, травмироваться. Это особенно актуально для первой недели января. Риск аварий и техногенных катастроф тоже повышен. Если вы в начале января работаете, лучше всего заниматься рутиной и текучкой. Для новых начинаний и прорывов время совсем неподходящее. Будет много суеты, нестыковок, задержек, непредвиденные мелочи могут нарушать планы и выбивать из колеи, общий эмоциональный фон будет связан с повышенной раздражительностью. По возможности уходите от конфликтов, они вряд ли будут развиваться по конструктивному сценарию. В целом все процессы развиваются гораздо медленнее, чем бы вам хотелось.

3 января Венера переходит в знак Рыб и пробудет там до начала февраля. Мы становимся более чувствительными, эмпатичными, но и в то же время более ранимыми. Это хорошее время для романтических отношений, для того, чтобы их углублять, становится ближе. Людям, занимающимся творчеством, могут приходить интересные идеи. Становится легче ловить поток вдохновения.

Вторая неделя января хороша для «длинных» дел, которые получат развитие и продолжение позже. Она для того, чтобы прикинуть, прицелиться, оценить перспективы на будущее. Если вы подумываете о смене вида деятельности или других масштабных изменениях, пространство может сигналить подсказками и идеями. Особенно важный в этом плане день – 12 января.

Если вы работаете с цифрами и документами, в середине января велик риск путаницы, ошибок по невнимательности. Возможно, придётся исправлять и переделывать декабрьские отчёты. Это неудачный период для сдачи экзаменов.

Полнолуние 14 января на оси Рак – Козерог может подсветить вам проблемы в отношениях там, где существует иерархия – между старшими и младшими родственниками, между начальством и подчинёнными. Если вблизи полнолуния происходит конфликт на эту тему, вполне вероятно, что с его последствиями вы будете разбираться в течение всего года. В полнолуние вырастают риски необдуманных поступков и ненужных покупок под влиянием эмоций.

С 14 по 18 января снова повышается риск конфликтов, аварий и травм, в том числе бытовых. Особенно осторожными стоит быть с острыми предметами, аккуратнее, если работаете с опасным оборудованием.

Весь январь, и особенно его вторая половина, очень хорош для учёбы и интеллектуальной деятельности. 19 января Солнце переходит в знак Водолея. Мы становимся более дружелюбными, открытыми, подвижными, нацеленными на командную работу. Это хорошее время для мозговых штурмов, набора групп, поиска единомышленников, объединения с близкими по духу людьми для коллективной деятельности. Если вы руководитель и давно планировали перестановки в коллективе или его реорганизацию, в последней декаде января можно начинать. Однако процесс не пройдёт гладко и безболезненно.

В целом весь январь не подходит для важных стартов и больших начинаний, особенно если вы предприниматель. Их лучше отложить до марта. Сейчас лучше всего просто решать текущие задачи, стараться удержаться на плаву. Карьерные ожидания в январе могут не оправдаться. Для смены работы время тоже не очень подходит, но может получиться так, что к переменам вынудят обстоятельства. Шансы велики одновременно столкнуться с сильным давлением и противостоянием.

29 января происходит новолуние в Водолее. Здесь хорошо планировать все процессы, связанные с коллективной и массовой деятельностью. Если вы ведёте соцсети, то 29–31 января очень хороший период для их развития, масштабирования всех процессов, связанных с продвижением своих товаров или услуг. Если вы хотите кого-то в чём-то убедить, не упустите шанс. Удачны также будут пиар и ивент-мероприятия. Это, пожалуй, самый перспективный и продуктивный период месяца.